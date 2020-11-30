Парфенчиков посетил "красную зону" с больными COVID-19 в районе Карелии (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков проинспектировал работу отделений Питкярантской и Сортавальской ЦРБ, где лечатся коронавирусные больные.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети. Визит губернатора в Питкярантскую больницу был запечатлен на видео, которое также опубликовано на странице главы региона.

"Посетил ковид-отделения Питкярантской и Сортавальской ЦРБ, проверил, как здесь организованы условия для лечения больных и работы медперсонала. Серьёзных нареканий нет. Важно, что в этих двух больницах установлены новые компьютерные томографы. Причём они будут использоваться не только для диагностики поражений легких у пациентов с коронавирусом или подозрением на него, но и для выявления других заболеваний на ранних стадиях", - сообщил на своей странице Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.