890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин по ОРВИ 22 класса 2
30.11.2020 16:10
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года 1
30.11.2020 18:00
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 5
Сегодня 09:10
Российская семья нашла клад в новой квартире, но из-за страха решила закопать его 3
30.11.2020 19:10
В Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки 4
30.11.2020 17:43

Парфенчиков посетил "красную зону" с больными COVID-19 в районе Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:12, 01 Декабря 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков проинспектировал работу отделений Питкярантской и Сортавальской ЦРБ, где лечатся коронавирусные больные.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети. Визит губернатора в Питкярантскую больницу был запечатлен на видео, которое также опубликовано на странице главы региона.

"Посетил ковид-отделения Питкярантской и Сортавальской ЦРБ, проверил, как здесь организованы условия для лечения больных и работы медперсонала. Серьёзных нареканий нет. Важно, что в этих двух больницах установлены новые компьютерные томографы. Причём они будут использоваться не только для диагностики поражений легких у пациентов с коронавирусом или подозрением на него, но и для выявления других заболеваний на ранних стадиях", - сообщил на своей странице Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-01 15:23:05
Ну посетил и что? Разве от этого посещения эпидемия пошла на убыль? Вот если бы летом лучше ко второй волне подготовились, было бы дело, а так один пиар.
Изя
2020-12-01 15:29:54
zanoza, отстань ты от него , пользы всё равно никакой , давай лучше поговорим о культуре ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»