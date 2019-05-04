Парфенчиков поздравил Ирину Мирошник с днем рождения

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник 4 мая празднует день рождения.

"Сегодня отмечает свой день рождения глава Петрозаводского городского округа Ирина Юрьевна Мирошник. Поздравляю и желаю здоровья, семейного благополучия и побольше сил для решения насущных городских задач. С днём рождения, Ирина Юрьевна!", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".