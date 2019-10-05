Парфенчиков поздравил Кадырова с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Поздравляю Рамзана Кадырова с Днём рождения! Молодой, смелый, умный, спортивный, верный слову Глава Чеченской Республики – мой друг, который всегда готов придти на помощь и поддержать делом!", - написал глава Карелии.

"Он одним из первых откликнулся на нашу трагедию, перечислив средства на восстановление Успенской церкви. И сегодня я желаю мира и согласия нам и нашей многонациональной стране! Искренне желаю Рамзану Ахматовичу здоровья, счастья, внимания близких и новых достижений!", - заявил Парфенчиков.

Рамзану Кадырову пятого октября исполнилось 42 года.