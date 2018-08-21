Парфенчиков поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил представителей мусульманства с праздником Курбан-Байрам.

"Этот праздник, имеющий глубокую и самобытную историю становления и развития, является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа, символом морального и духовного совершенствования человека, его стремления к стойкости, добросердечию и милосердию в труднейших жизненных ситуациях, связанных с необходимостью совершить свой самый главный нравственный выбор в жизни", - говорится в тексте поздравления.

"Религиозные организации мусульман, зарегистрированные в Карелии, активно участвуют в жизни республики, вместе с представителями других религиозных конфессий стремятся к возрождению духовности и нравственности в нашем обществе, вносят вклад в укрепление семейных ценностей, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма", - отметил Парфенчиков.

"Уверен, что мусульманская община республики будет и впредь способствовать духовному развитию последователей этой религии, укреплению мира, доверия и уважения между людьми различных взглядов и убеждений", - заключил он.