Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО) 4
20.02.2021 17:03
В Карелии прокуратура снова предостерегает жителей Карелии от участия в акциях протеста 41
20.02.2021 11:30
"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина 11
20.02.2021 12:08
Трасса в формате "жесть": водитель "паркетника" вылетел в кювет на дороге в Карелии (ФОТО) 7
20.02.2021 15:19
Медведь укусил туристку за ягодицу в туалете
20.02.2021 23:30
В Карелии 56-летний мужчина заболел пневмонией и умер 3
20.02.2021 09:23

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем родного языка

Новости. Общество
09:06, 21 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление жителей республики с Днем родного языка.

Поздравление опубликовано на странице Артура Парфенчикова в соцсети.

"Друзья, цените и берегите свой родной язык. С него начинается любовь к родному краю, к его истории. Язык – хранитель наших традиций. С праздником! С днем родного языка!", - написал губернатор.

Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Он отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Ранее глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»