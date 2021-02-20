Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем родного языка

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление жителей республики с Днем родного языка.

Поздравление опубликовано на странице Артура Парфенчикова в соцсети.

"Друзья, цените и берегите свой родной язык. С него начинается любовь к родному краю, к его истории. Язык – хранитель наших традиций. С праздником! С днем родного языка!", - написал губернатор.

Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Он отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Ранее глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса.