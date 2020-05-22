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Парфенчиков призвал не строить многоквартирные дома в малых населенных пунктах Карелии

Новости. Общество
09:56, 23 Мая 2020
фото: скриншот прямой линии / ВК
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Глава республики заявил, что в малых населенных пунктах следует заниматься индивидуальным жилищным строительством, а не возведением многоквартирных домов.

В населенных пунтках с населением до 30 тысяч человек следует строить индивидуальные дома, а не многоквартирные постройки.

Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии, состоявшейся в соцсети "Вконтакте" в пятницу, 22 мая.

"Иногда смотришь наши маленькие поселки. Там проезжаешь. Вот эти стоят многоквартирные дома. Ну зачем? Зачем многоквартирные дома там, где люди могут жить действительно  со своим домом, со своим двором, на свежем воздухе. И огород можно сделать, и какое-то маленькое хозяйство", - сказал Артур Парфенчиков.

Он пояснил, что ожидается изменение в законодательстве, которое позволит отдавать под ИЖС земли, которые освобождаются после сноса аварийных домов. 

"Я, например, считаю, что в той же Кеми, в том же Беломорске, да в любом нашем населенном пункте вот эти предложения будут очень хорошо восприняты, потому как вот эти участки-то, посморишь, зачастую практически примыкают к центру города", - заключил глава республики.

Ранее сообщалось, что сельские воспитатели в Карелии могут получить право на бесплатную землю под ИЖС

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