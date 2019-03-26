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Новости. Общество
14:07, 26 Марта 2019
фото: правительство РК

Парфенчиков проверил, как Олонецкий район готовится к 100-летию республики

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ряд социальных объектов Олонецкого района и проверил, как выполняются мероприятия по подготовке к 100-летию Карелии.

Проекты, реализованные в рамках подготовки к 100-летию Карелии, в большинстве своем уже реализованы на территории Карелии. Парфенчиков посетил центральную районную больницу. В прошлом году медицинское оснащение здесь пополнилось современным наркозным аппаратом, 12-канальным электрокардиографом, гематологическим анализатором. В больницу были поставлены 2 новых санитарных автомобиля. Кроме того, в ближайшее время в учреждении появится увлажнитель с интегрированным генератором потока воздуха, а в поселке Речная Сельга и деревне Устье Тулоксы будут закончены работы по установке фельдшерско-акушерских пунктов.

Парфенчиков отметил и успешную работу ЦРБ по привлечению медицинских специалистов. В рамках исполнения поручения главы о поддержке медицинских специалистов приобретены две служебные квартиры врачам.

В Олонецком районе продолжается также реализация программы газификации. Построены газопровод-отвод и газораспределительная станция Олонец, шесть межпоселковых газопроводов. В рамках федеральной целевой программы по развитию республики предусмотрено строительство 163,2 км распределительных уличных газовых сетей в районе.

Всего планируется перевести на природный газ 3967 квартир и домовладений, газифицировать 18 газовых котельных. В этом году природный газ придет в 471 квартиру. Рассматривается вопрос предоставления права льготного подключения к сетям газораспределения многодетным семьям.

Настоящим подарком к юбилею республики для олончан стал новый кинотеатр. Современный кинозал открылся в Доме культуры в конце декабря. Фильмы для взрослых и детей в кинотеатре показывают по пятницам, субботам и воскресеньям. За три месяца в нем побывали десятки горожан, которым ранее приходилось ездить на киносеансы в Лодейное поле Ленинградской области.

По мнению руководителя республики, проекты в рамках работы по 100-летию Карелии в Олонце, как и все других районах региона, должны работать, улучшая качество жизни людей. Выездные рейды в районы по объектам, открытым к юбилею Карелии, продолжатся.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-26 14:45:38
"Всего планируется перевести на природный газ 3967 квартир и домовладений, газифицировать 18 газовых котельных. В этом году природный газ придет в 471 квартиру." Это замечательно! Но во сколько обойдётся жителям Олонца подключение к газоснабжению и установка газового оборудования в квартире? Как минимум 30 тыс. рублей с каждой квартиры. А помощь собираются оказывать только многодетным семьям! А как же ветераны ,инвалиды ,пенсионеры, другие малоимущие ?В Европе как-то быстро на наш газ всё переведено, а у нас и конь не валялся! Сапожники без сапог!
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