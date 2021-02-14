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Парфенчиков рассказал, как в Петрозаводске отремонтировали здания педагогического колледжа

Новости. Общество
10:28, 15 Февраля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков поделился итогами ремонтных работ в корпусах Петрозаводского педагогического колледжа.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что в Петрозаводском педагогическом колледже в прошлом году был обновлен фасад здания на улице Красной; благоустроена территория, где появилась спортплощадка с уличными тренажерами для людей с инвалидностью.

По оценке главы,  "преобразился и спортивный зал учебного корпуса в Студенческом переулке". В прошлом году были предусмотрены средства на его капремонт в республиканском бюджете. На эти деньги отремонтировали кровлю, заменили старые окна на современные стеклопакеты, привели в порядок стены, потолок, заменили напольное покрытие. Также обновили раздевалки, туалетные комнаты, оборудовали душевые.

Как рассказал Парфенчиков, наблюдать за соревнованиями можно как непосредственно из зала, где для этого сделали отдельную зону на 100 зрителей, так и во время прямых трансляций, для чего в зале установили специальное видеооборудование.

"Весь спортивный комплекс колледжа, включая спортзалы, уличные площадки с тренажерами, кабинет ЛФК, соответствует требованиям безопасности, установленным федеральными стандартами", - резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России готовит реформу системы профобразования.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Острый
2021-02-15 11:46:27
Даже если "скоммуниздили" несколько миллионов, ничего страшного, дело то сделали....
Off
2021-02-15 10:46:38
А что, избранный слуга народа, Шанадалович, рассказывает ?
кир
2021-02-15 11:28:56
Off, тебе дело какое? Это не твоё. Прими таблетку, безработный.
Off
2021-02-15 11:42:50
кир, абырвалг...
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