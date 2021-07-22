Парфенчиков рассказал, как всем миром в Карелии побеждают огонь в лесу

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что на Руси по традиции побеждали пожары коллективными усилиями.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что помощь добровольцев в процессе тушения лесных возгораний неоценима. Он пояснил, что традиция общими усилиями побеждать огонь существует с древних времен.

«Сообща. На Руси всегда боролись с пожарами всем миром. И сейчас помощь местных жителей, отстаивающих родные поселки и деревни, добровольцев, волонтеров неоценима. Каждый помогает по-своему. Привезти воды, организовать лагерь, накормить горячим обедом тех, кто борется с огнем, — все это наши земляки делают по зову сердца», — заявил Парфенчиков.

Напомним, к началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров. Артур Парфенчиков заявил, что площадь возгораний в лесу увеличивается из-за проведения отжигов.