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Парфенчиков рассказал, когда начнет ходить фирменный поезд "Петрозаводск-Карелия"

Новости. Общество
10:44, 20 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Возобновление регулярного движения поезда "Петрозаводск-Москва" глава Карелии пообещал с 3 июля.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил сегодня на своих страницах в соцсетях, рассказывая о ситуации в Карелии с новыми заболевшими коронавирусом и ослаблении ограничительных мер.

"Мы продолжаем поэтапное возвращение к привычному ритму работы республики – заработали кафе и рестораны, общественный транспорт на всей территории Карелии, с 3 июля возобновит движение наш фирменный поезд Петрозаводск – Москва", - написал Парфенчиков.

Отметим, что накануне в ходе "прямой линии" руководитель региона заявил, что считает фирменный поезд на Москву более безопасным.

"Предложение все-таки запустить наш поезд "Карелия", потому что мы считаем, что он менее опасный, чем тот поезд, на котором сегодня ездят (в Москву – прим. ред): мурманские вот эти поезда и так далее... ", - сказал Парфенчиков.

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