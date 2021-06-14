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Парфенчиков рассказал о росте доходов Карелии

Новости. Общество
14:19, 15 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Глава республики сообщил, что доходы Карелии выросли почти на 9 миллиардов рублей.

Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«Доходы Карелии выросли почти на 9 миллиардов рублей. Увеличение поступлений связано как с ростом собственных налоговых и неналоговых доходов, так и с перечислением средств из федерального бюджета», — рассказал он.

Парфенчиков рассказал о распределении средств.

«На что пойдут средства? 816 млн руб. выделяем на переселение граждан из аварийного жилья. 508,7 млн руб. — на реализацию национальных проектов в Карелии. В частности, строительство школ и детских садов, организацию центров амбулаторной онкологической помощи, завершение строительства Дома культуры в Олонецком районе, строительство водопроводной станции в Сортавале. 222,5 млн — на поддержку сельского хозяйства; 123,3 млн — на поддержку местных инициатив и развитие территорий общественного самоуправления (ТОС)», — заявил губернатор.

Глава республики заявил, что Петрозаводск получит субсидию в размере 100 млн рублей.

«Часть этих средств город планирует потратить на ремонты школ, открытие и оснащение новых детских садов (на ул. Хейкконена и Ленинградской, Облачном проезде), а также школы в Скандинавии. Кроме того, будут закуплены более 20 новых остановочных комплексов», — пояснил он.

Также, по словам Артура Парфенчикова, денежные вливания будут распределены еще по нескольким направлениям.

«Благодаря выросшим доходам, появилась возможность организовать социальные рейсы „комет“ в Заонежье — на субсидирование водных перевозок направим 10 млн руб. 80 млн руб. получат школы на подготовку к новому учебному году; 90 млн направляем на спорт: увеличение зарплаты тренеров, закупку оборудования и инвентаря; 10 млн — на укладку футбольного поля в Кондопоге; 40 млн — на путевки в летние оздоровительные лагеря для детей», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Ранее Парфенчиков пообещал не рубить леса рядом с населенными пунктами

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Комментарии

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Козьма
2021-06-15 14:45:04
Тем не менее , денег нет , но вы держитесь !!!!
Гость
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