14:42, 17 Августа 2018
Парфенчиков рассказал о снятии препятствий для продажи обанкроченного молокозавода
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ООО "Молокозавод Медвежка", которое арендует имущественный комплекс обанкроченного Медвежьегорского молокозавода, планирует в сентябре приобрести его в собственность.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Facebook.
"В настоящее время устранены все юридические препятствия для приобретения арендатором имущественного комплекса завода-банкрота (планируется в сентябре) и начала его полной реконструкции и модернизации, а также восстановления поголовья молочного стада. Вырученные от реализации имущества завода средства будут направлены на полное погашение долгов по зарплате ООО "Медвежьегорский молокозавод", - написал глава республики.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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