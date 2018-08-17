Парфенчиков рассказал о снятии препятствий для продажи обанкроченного молокозавода

ООО "Молокозавод Медвежка", которое арендует имущественный комплекс обанкроченного Медвежьегорского молокозавода, планирует в сентябре приобрести его в собственность.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Facebook.

"В настоящее время устранены все юридические препятствия для приобретения арендатором имущественного комплекса завода-банкрота (планируется в сентябре) и начала его полной реконструкции и модернизации, а также восстановления поголовья молочного стада. Вырученные от реализации имущества завода средства будут направлены на полное погашение долгов по зарплате ООО "Медвежьегорский молокозавод", - написал глава республики.

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