Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию

Глава Карелии Артур Парфенчиков частично смягчил ограничения по противодействию коронавирусу, которые распространялись на пенсионеров старше 65 лет. Магазины остаются под запретом после 13.00.

Жители Карелии страше 65 лет смогут в любое время посещать публичные заведения, в том числе учреждения общепита и различные спортивные клубы. Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети.

"Теперь жителям городов и районных центров республики старше 65 лет разрешается посещать объекты общественного питания, фитнес-центры, спортивные клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные объекты закрытого типа. Кроме того, они могут посещать предприятия и организации, предоставляющие услуги, в любое удобное для них время", - говорится на странице Артура Парфенчикова.

При этом глава республики отметил, что ограничения на посещение объектов торговли для пенсионеров по-прежнему сохраняются.

"Отмечу, что сохраняются ограничение по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только в будни с 10 до 13.00. Обслуживать остальных покупателей в это время запрещено. Исключение составляют соцработники, а также граждане с инвалидностью и жители республики, имеющие право на скидки в указанные дни и часы. При этом они должны предъявить удостоверение или справку из Пенсионного фонда", - сообщил Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков.