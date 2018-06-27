Парфенчиков назвал идиотизмом ситуацию, когда родители вынуждены водить детей в разные школы

Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудит с министром образования проблемную ситуацию, когда родителям приходится развозить детей по разным школам или детсадам.

Эту тему в среду на встрече с Артуром Парфенчиковым затронула представитель "Молодежки ОНФ" Елена Пушкаш.

"Мы подготовили обращение к главе правительства России. Ненормально, когда дети из одной семьи ходят в разные учреждения. Этот вопрос не требует денег, он требует разумного подхода. Когда мама с четырьмя детьми с утра разводит их по разным садикам и по школам, то, вы меня извините, это идиотизм. По-другому это не назовешь", - сказал Артур Парфенчиков.

"Мы такое обращение подготовили. На ближайшей встрече с министром образования будем на эту тему говорить", - сказал глава Карелии.