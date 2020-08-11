890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В одном из городов Карелии введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений 19
11.08.2020 12:03
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
11.08.2020 15:08
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 10
11.08.2020 10:15
Пьяный рецидивист устроил гонки по Петрозаводску, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО) 5
11.08.2020 16:29
Глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей
11.08.2020 17:40

Парфенчиков: 15-й пациент с коронавирусом скончался от сопутствующих заболеваний

Новости. Общество
09:17, 12 Августа 2020
фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии
Загрузка...

Глава Карелии сообщил, что за минувшие сутки скончался еще один житель республики, у которого был диагностирован коронавирус, но причиной его смерти стало другое соматическое заболевание.

На своей странице в соцсети глва Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким 84-летней женщины, которая скончалась в минувшие сутки от коронавируса.

«Скончалась жительница Пряжинского района. Течение болезни у нее было осложнено сопутствующими заболеваниями. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал Парфенчиков.

Также руководитель республики отметил, что всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 22 летальных исхода от коронавируса. 15 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других соматических заболеваний.

Напомним, что глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-12 10:02:54
Ковидный марш....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

11.08.2020 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»