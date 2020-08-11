Парфенчиков: 15-й пациент с коронавирусом скончался от сопутствующих заболеваний

Глава Карелии сообщил, что за минувшие сутки скончался еще один житель республики, у которого был диагностирован коронавирус, но причиной его смерти стало другое соматическое заболевание.

На своей странице в соцсети глва Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким 84-летней женщины, которая скончалась в минувшие сутки от коронавируса.

«Скончалась жительница Пряжинского района. Течение болезни у нее было осложнено сопутствующими заболеваниями. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал Парфенчиков.

Также руководитель республики отметил, что всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 22 летальных исхода от коронавируса. 15 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других соматических заболеваний.

Напомним, что глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава.