Парки и скверы Петрозаводска приведут в порядок ко второй декаде мая

Подрядчик вывозит с общественных территорий смёт, мусор и прошлогоднюю листву, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске в ускоренном режиме продолжается уборка парков и скверов. ООО "Городской комбинат благоустройства" сгребает и вывозит прошлогоднюю листву и мусор с газонов, зимний смет с дорожек, лестничных спусков и других элементов пешеходной инфраструктуры.





Ко второй декаде мая планируют полностью очистить общественные территории города от песка, каменной крошки и листьев.

Сейчас подрядчик активно убирает сквер 71-й Стрелковой Дивизии, Кондопожскую аллею и парк Победы. В Голиковском парке и на аллее Дружбы перерабатывают ветки кустарников после санитарной обрезки. Саму обрезку продолжат в сквере Ивана Сенькина.

Горожане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние объектов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.

Напомним, мэр Петрозаводска поручила завершить уборку зимнего смета к маю.