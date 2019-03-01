Парковка будет запрещена на участках улицы Ровио в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска сообщила о предстоящем изменении в схеме организации движения на Кукковке.

"С 21 марта будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Ровио", - говорится в сообщении.

С 21 марта будет запрещена остановка транспортных средств по четной стороне улицы Ровио при подъезде к пересечению с улицей Парфенова.

Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.