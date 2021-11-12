Парковка у здания мировых судей в Петрозаводске будет обустроена после просьб горожан

В Петрозаводске около зданий мировых судей и МФЦ планируется обустроить парковку для посетителей, пообещали в мэрии столицы Карелии.

Власти карельской столицы пообещали, что рядом со зданиями мировых судей и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг появится парковка. В пресс-центре мэрии пояснили, что решение принято после многочисленных обращений заявителей.

В сентябре этого года в Петрозаводске открылось здание участков мировых судей. Сейчас все 15 участков мировых судей столицы Карелии работают в одном здании на набережной Гюллинга, 13.

Как пояснили в мэрии, транспортная нагрузка на эту территорию увеличилась, парковочных мест не хватает. Нехватку площадей для стоянки автомобилей испытывают и посетители соседнего здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, где также располагается фонд по кредитованию малого и среднего предпринимательства.

«В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу нехватки парковочных мест на совещании под руководством премьер-министра Правительства Карелии Александра Чепика было принято решение по обустройству автостоянки для посетителей суда и МФЦ. Администрации Петрозаводска предложено представить проекты обустройства общественной территории, в том числе парковки, на правобережной стороне реки Лососинка по Набережной Гюллинга», — говорится в сообщении мэрии города.

Ранее сообщалось, что участки мировых судей столицы Карелии объединены в реконструированном здании на набережной Гюллинга.