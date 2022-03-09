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Парламент Карелии присоединился к сбору помощи жителям Донбасса

Новости. Общество
09:38, 10 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Для беженцев с Донбасса закупили детские подгузники, одежду, предметы гигиены и многое другое, сообщил спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Много обращений мне поступает от жителей Карелии по поводу сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Наши земляки искренне сопереживают бежавшим от войны людям, спрашивают, чем помочь, куда передать вещи, продукты питания. Знаю, что очень многие в Карелии проявили свое участие, благодаря чему первая машина с гуманитарным грузом из нашей республики на днях прибыла в Ростовскую область. Сегодня к сбору „гуманитарки“ для жителей ЛНР и ДНР присоединилось и Законодательное собрание Карелии. На собранные средства мы закупили большую партию детских подгузников, одежды для новорожденных, предметы гигиены и т. д.», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

Гуманитарную помощь можно принести по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3 (1 этаж, кабинет № 67), с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а также в пункт сбора на ул. Энгельса, 2, на базе карельского отделения «Единой России».

По всем вопросам можно обращаться в Региональный исполком Народного фронта в Карелии по телефону 8 (8142) 59-57-84.

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