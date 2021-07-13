Парламентарии Карелии обсудили программу газификации республики до 2035 года

В Заксобрании Карелии 12 июля состоялся Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике, участники которого обсудили вопросы газификации населенных пунктов и подключение к газопроводу домовладений, у которых до сих пор нет доступа к голубому топливу.

На вопросы парламентариев отвечал первый замминистра строительства Карелии Павел Банковский.

В Карелии действует программа газификации трубопроводным газом населенных пунктов до 2035 года, которая разработана в соответствии с генеральным планом газификации республики.

Председатель Комитета Леонид Лиминчук напомнил, что одним из условий бесплатной газификации является расстояние от дома до газопровода. Не платить за подключение смогут те, чей дом находится на расстоянии не более 200 метров от неё. Вместе с тем, на прямой линии с президентом страны выяснилось, что газовщики по-разному понимают прямой посыл руководителя государства.

«Где-то 200 метров превращается в 300-400. Везде какие-то препоны и рогатки», — возмутился Лиминчук.





Павел Банковский пояснил, что вопросы газификации населенных пунктов и критериев подключения определяются генеральной схемой газификации Карелии, которая разрабатывалась еще в 2010 году и в последний раз корректировалась с 2018 по 202о годы. При формировании этой схемы разработчиком выступал АО «Газпром промгаз».

«При подготовке и сборе информации представители „Газпром промгаз“ приезжали в Карелию встречались со всеми органами местного самоуправления республики и анализировали ситуацию: по газоснабжению, по потребителям, по трассе основного газопровода. Выбор и обоснование трасс поселковых газопроводов брали с учетом непосредственно существующей системы распределительного расположения газопровода в республике, существующих потребителей газа и уровня их потребления, удаленности перспективных объектов газоснабжения от источников сетевого газа, и в том числе учитывалось наличие инфраструктуры, подлежащей газификации», — объяснил Павел Банковский.

По словам замминистра строительства республики, в соответствии с техническими требованиями схемы газоснабжения строятся таким образом, что отвод газопровода идет до крупного населенного пункта, где строятся газораспределительные станции. А от газораспределительной станции идут уже межпоселковые газопроводы к населенным пунктам, после чего строятся распределительные сети и подводится газ к границам земельных участков.

«У нас, кстати, в рамках бюджета газ подводился до фасадов жилых домов, а не останавливался на расстоянии 200 метров от домовладения, — сказал Павел Банковский. — Кроме того, согласно техническим расчетам существует ограничение в части протяженности межпоселкового газопровода от газораспределительной станции».

Как объяснил Павел Банковский, если учитывать все вышеперечисленные факторы, то в схеме газоснабжения можно выделить 4 вида населенных пунктов.

«Первый — это населенные пункты, которые уже газифицированы, вторые — это те пункты, которые подлежат газификации трубопроводным газом, третьи — это те населенные пункты, которые подлежат газификации сжиженным природным газом, и четвертые — это поселения, которые не вошли в программу газификации, то есть где нет перспективного потребления, по мнению Газпрома, до 2035 года».

Список населенных пунктов, которые планируется газифицировать в Карелии в рамках газификации до 2035 года, можно посмотреть на генеральной схеме, опубликованной в свободном доступе на сайте Минстроя республики.

«На сегодняшний день реализуется вариант строительства газопровода „Волхов — Сегежа — Костомукша“, а также газификация северных населенных пунктов за счет сжиженного природного газа. В последнее время продолжается обсуждение вопроса строительства газопровода на Мурманск, что позволит в случае принятия этого решения газифицировать все северные районы Карелии трубопроводным газом», — сказал Павел Банковский.

Прослушав доклад Павла Банковского о ситуации с газификацией в Карелии, Леонид Лиминчук напомнил, что к 1 августа необходимо откорректировать программу газификации республики с учетом новых вводных от президента страны.

«Нужно указать, какое количество домохозяйств по программе социальной газификации планируется подключить к голубому топливу, кто будет оператором и определиться с имеющимися ресурсами», — сказал Лиминчук.

Предоставленную Минстроем информацию парламентарии приняли к сведению.