«Парни, поздравляю с наградами!»: Глава Карелии вручил медали Суворова двум участникам СВО

Артур Парфенчиков вручил добровольцам Валерию Бутурлину и Георгию Битюкову награды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации.

Указом президента России Валерий Бутурлин и Георгий Битюков награждены медалью Суворова. Сегодня глава Карелии вручил награды своим землякам.

«Их истории разные, но в чем-то схожие. Оба в числе первых отправились добровольцами в зону СВО. Оба имели за плечами опыт службы и понимали, что не могут остаться в стороне. Георгий о своем решении сообщил только отцу, знал, как болезненно к этому отнесется мама. Признался ей во всем лишь после того, как вернулся из зоны СВО. О своем участии в боевых действиях рассказывает скупо: защищал автоколонны, населенные пункты. Но как человек служивший, могу представить, через что пришлось пройти и ему, и всем нашим бойцам», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Рад глава Карелии и дочь Валерия Бутурлина, Настю. Девочка очень скучала по отцу.

«Парни, поздравляю с наградами! Знаю, что для вас медаль – это не только признание боевых заслуг, но и память о товарищах, которые сражались и сражаются рядом с вами. Пусть они все вернутся домой!», - пишет глава республики.

Ранее сообщалось, Орден Мужества вручили матери погибшего в спецоперации бойца из Карелии.