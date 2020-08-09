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Паромная переправа свяжет остров Кижи с материком

Новости. Общество
12:49, 10 Августа 2020
фото: kizhi.karelia.ru
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Музей-заповедник "Кижи" собирается приобрести паром для перевозки туристов через пролив, отделяющий остров от материка в Медвежьегорском районе Карелии.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, с каждым годом растет число туристов, которые приезжают на Кижи не традиционным маршуртом по воде из Петрозаводска, а по автодороге на противоположном берегу Онежского озера, от которого остров отделяет пролив шириной около километра.

Сейчас добраться от этого места до Кижей можно только на лодках.

"Я знаю, что музей работает над заказом соответствующих паромных средств, и это станет хорошей альтернативой. Зимой это будут суда на воздушной подушке…", - рассказал Парфенчиков.

Когда к месту переправы можно будет доехать по асфальтированному "автобану", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-08-10 13:32:16
Зачем артурчик суетится. Музей федеральный, проблемы тоже федеральные. Вот нелидов суетился, и наш ванечка тоже. Теперь оба не суетятся.
Изя
2020-08-10 13:06:34
Пару зарплат директору и замам не заплатить и паром будет , чего уж там и говорить ))) :)
Гость
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