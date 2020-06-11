Паровозный сквер благоустроят в Петрозаводске

Власти города планируют навести порядок в парке, связывающем железнодорожный и автовокзалы, сообщили в администрации столицы Карелии.

В минувший четверг глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетили железнодорожный вокзал, где продолжается масштабная реконструкция. Отдельное внимание в ходе осмотра было уделено прилегающим к вокзальному комплексу территориям. В частности, глава города сообщила о планах по благоустройству Паровозного сквера, связывающего железнодорожный и автовокзал. Там запланирован снос деревьев, отсыпка дорожек, устройство освещения и другие виды работ.

Кроме того, завершается ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Максима Горького. Сделана облицовка плиткой, требуется завершить обустройство освещения и асфальтирование прилегающей территории.

Представители РЖД рассказали о том, что специалисты петербургского "Музея железных дорог России" занимаются реставрацией стоящего рядом с вокзалом исторического локомотива. Ведутся работы по организации парковки вблизи железнодорожного вокзала.

Напомним, реконструкцию вокзала планируют завершить в сентябре.