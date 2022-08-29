Пассажирка выпала из автомобиля в городе на севере Карелии

В Костомукше женщина, выпавшая из машины, получила травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Костомукшке в минувшую среду, 7 сентября, в 21.15 на улице Ленинградской, в районе дома №9А произошло ДТП.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Renault Logan допустил перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности. Во время движения автомобиля пассажир, 38-летняя женщина, выпала на проезжую часть, в результате чего получила травмы.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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