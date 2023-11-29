Пассажирский автобус снес внедорожник в историческом центре Петрозаводска

ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса произошло на улице Куйбышева вечером 29 числа.
В среду, 29 ноября, в 17.31, на улице Куйбышева, в районе пересечения со Свердлова, не поделили дорогу пассажирский автобус и легковушка.
Пассажирский автобус двигался по улице Куйбышева вниз, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии». В это время внедорожник выезжал с прилегающей территории.
Машины получили механические повреждения. Момент ДТП зафиксировали видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Sampo.ru.
О пострадавших пока информации нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание