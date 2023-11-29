Пассажирский автобус снес внедорожник в историческом центре Петрозаводска

Пассажирский автобус двигался по улице Куйбышева вниз, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии». В это время внедорожник выезжал с прилегающей территории.

Машины получили механические повреждения. Момент ДТП зафиксировали видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Sampo.ru.



О пострадавших пока информации нет.