Пассажиры сорванного в Сочи авиарейса прилетели в Петрозаводск на резервном самолете и без багажа

Пассажиры сорванного 22 августа в сочи авиарейса вернулись в Петрозаводск в полночь на резервном самолете, но без багажа.

Как мы уже сообщали, 22 августа в 13.05 лайнер авиакомпании «Азимут» вылетел из Сочи в Петрозаводск, однако по техническим причинам ему пришлось вернуться. Самолет кружил над воздушной гаванью курорта более двух часов, чтобы выработать топливо. Только после этого авиалайнер с 94 пассажирами на борту благополучно совершил посадку.

Как рассказал "Столице на Онего" руководитель аэропорта "Петрозаводск" Михаил Степанов, в этот же день 22 августа почти в полночь прилетевший из Минвод в Сочи резервный самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" доставил застрявших карельских пассажиров в Петрозаводск.

При этом Михаил Степанов подтвердил имеющуюся у нас информацию, о том, что багаж карельских авиапутешественников почему-то остался в Сочи, но где именно он находится в настоящее время, ему неизвестно.

По словам Михаила Степанова, теперь авикомпании "Азимут", вероятно, придется доставлять багаж грузовым автотранспортом. Аналогичного мнения придерживаются и в Минтрансе республики.