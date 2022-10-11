Троллейбусы в Петрозаводске изменили маршрут из-за обрыва проводов

До конца дня из-за аварии изменились маршруты троллейбусов №№ 3 и 5, рассказали на петрозаводском предприятии "Городской транспорт".
На улице Заводская в Петрозаводске сегодня вечером оборвались провода контактной сети. На месте работает аварийная бригада.
До конца дня в ПМУП "Городской транспорт" изменили троллейбусные маршруты.
Троллейбус №3 следует по Первомайскому проспекту до улицы Краснофлотской, разворачивается на Товарной станции и едет обратно.
Маршрут №5 следует до улицы Московская, к набережной Варкауса и обратно.
Как "Столице на Онего" рассказали в ПМУП "Городской транспорт", восстановительные работы продолжатся, как минимум, до утра субботы.
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