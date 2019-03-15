Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество письмо, в котором просит передать Русской православной церкви московский Спасо-Андроников монастырь, в котором располагается Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Это подтвердила замдиректора музея Светлана Липатова, сообщает РИА Новости. Она отметила, что музей постоянно находится в диалоге с церковью.

"В новой концепции развития музея, которая обсуждалась в 2017 году и была одобрена Министерством культуры, написано, что мы готовы, после того как здания на Андроньевской площади будут отреставрированы и музей сможет там разместиться, сотрудничать с патриархией, на территории бывшего Андроникова монастыря сделать московское епархиальное древлехранилище и передать здание под него. Это прописано в нашей концепции", — сказала Липатова, добавив, что тогда на обсуждении присутствовали и представители РПЦ.

По словам собеседницы агентства, музей, который был основан в 1947 году, периодически пытаются закрыть или передать.

"Попытки разговора о передаче были и в 1990-е, и в 2000-е. Это наша реальность, мы сталкиваемся не в первый раз, работаем с этим", — пояснила она.