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Новости. Общество
20:40, 15 Марта 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество письмо, в котором просит передать Русской православной церкви московский Спасо-Андроников монастырь, в котором располагается Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Это подтвердила замдиректора музея Светлана Липатова, сообщает РИА Новости. Она отметила, что музей постоянно находится в диалоге с церковью.

"В новой концепции развития музея, которая обсуждалась в 2017 году и была одобрена Министерством культуры, написано, что мы готовы, после того как здания на Андроньевской площади будут отреставрированы и музей сможет там разместиться, сотрудничать с патриархией, на территории бывшего Андроникова монастыря сделать московское епархиальное древлехранилище и передать здание под него. Это прописано в нашей концепции", — сказала Липатова, добавив, что тогда на обсуждении присутствовали и представители РПЦ.

По словам собеседницы агентства, музей, который был основан в 1947 году, периодически пытаются закрыть или передать.

"Попытки разговора о передаче были и в 1990-е, и в 2000-е. Это наша реальность, мы сталкиваемся не в первый раз, работаем с этим", — пояснила она.

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Комментарии

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кир
2019-03-15 20:46:03
Аппетиты всё растут.
Мизантроп
2019-03-15 21:03:32
кир, Это фейковая новость! Спасо-Андроников монастырь был разрушен большевиками в 20-х годах. Новодел пускай отдают.
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