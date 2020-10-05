Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки у 7 человек в республике диагностирована внебольничная пневмония, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
С начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии всего госпитализированы 1404 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне 5 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.
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