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Новости. Общество
16:35, 14 Марта 2019
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Павел Грудинин займет место Жореса Алферова от КПРФ в Госдуме

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Президиум ЦК КПРФ в четверг решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину.

Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, предает "Интерфакс".

"Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин", - сказал Зюганов. Он отметил, что на заседании президиума ЦК рассматривались различные кандидатуры.

Зюганов добавил, что "это коллективное решение". "Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос", - отметил Зюганов.

По словам лидера партии, подход к выбору кандидата был очень внимательным. "Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин", - сказал Зюганов.

Политик напомнил, что еще не так давно партия и патриотические силы выдвигали Грудинина кандидатом в президенты РФ. "Он полностью реализовал нашу программу "10 шагов к достойной жизни", которая полностью преобразовалась в программу "20 шагов к достойной жизни" Грудинина. Эта программа, прежде всего, заботилась о простом труженике, развитии экономики, развитии и поддержке нашей промышленности, науки и образования, агропромышленного комплекса, и эта программа была широко поддержана избирателями", - отметил Зюганов.

По его словам, "миллионы граждан активно голосовали в ходе выборов за Грудинина, несмотря на попытки некоторых деятелей скомпрометировать нашего кандидата".

Он выразил уверенность, "что Грудинин может работать над реализацией созидательной программы, более того, его пример создания народного предприятия, Совхоза имени Ленина, является лучшим не только в нашей стране, но и европейцы завидуют, что есть такое предприятие".

Зюганов напомнил, что "все патриотические силы активно поддержали кандидатуру Грудинина". "Надеюсь, что власть предержащие будут уважать выбор граждан и не будут заниматься всякими инсинуациями, потому что призыв президента к сплоченности общества на фоне санкций, углубляющегося кризиса нами давно услышан", - добавил политик.

Отвечая на вопрос, что в связи с ожидаемым переходом на работу на уровень федерального депутата Грудинину придется, в частности, отказаться от управляющей должности в совхозе имени Ленина, Зюганов отметил, что и "Стародубцев тоже оформлял". "У нас есть опыт в этом плане. Там выросла плеяда сильных руководителей, ну и мы как общественная организация и движение, всегда шефствовали над народными предприятиями. Будем действовать и будем помогать. Все будет сделано в рамках закона", - сказал Зюганов.

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Комментарии

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German
2019-03-14 16:51:41
14.03.19 г . на радио " Говорит Москва " состоялось голосование среди слушателей по вопросу " Кого вы хотели видеть президентом РФ " . Итоги :
Путин В.В - 23 % голосов
Грудинин П.Н. 53 % голосов
Остальные -16 % голосов
Выводы каждый делает сам .
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