Павел Ливинский: компания выполняет все обязательства по подготовке инфраструктуры к ОЗП и полностью адаптировалась к ограничениям из-за COVID-19

В ходе заседания Штаба группы "Россети" генеральный директор Павел Ливинский подчеркнул, что компания выполняет все обязательства по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и полностью адаптировалась к ограничениям из-за COVID-19.

В этом году объем финансирования ремонтной кампании в целом по группе увеличен на 9%. На 1 октября программа по основной номенклатуре оборудования выполнена полностью. Аварийный запас создан на 100%. Сформировано 10 111 ремонтных бригад, подготовлено 5 937 резервных источников электроснабжения (464,4 МВт мощности).



"Энергетика – это отрасль, которая должна функционировать постоянно – в мороз, в пандемию, в моменты экономической турбулентности. Мы достойно прошли сложные весенние месяцы. Сейчас обеспечен разумный баланс между удалённой и очной работой. Благодаря заделу в области цифровой трансформации компания готова при необходимости вернуться к режиму апреля-мая без потери производительности труда и качества услуг, все алгоритмы для этого отработаны", – отметил Павел Ливинский.



За 8 месяцев удельная аварийность в сети 0,4 кВ и выше снизилась на 6%, средняя длительность перерывов электроснабжения – на 7% (до 1,46 часа).





Сейчас на своих местах находится в среднем 69% персонала, при этом административно- управленческого – 52%. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты: с марта выдано более 23 млн СИЗ, сформирован запас – около 5,8 млн СИЗ. Во всех регионах проводится тестирование на COVID-19 (охвачено 60% персонала). Действует 5 929 точек термометрии.



Большинство Центров обслуживания клиентов (984 из 1 004) работают в дистанционном режиме. Потребители могут круглосуточно обратиться в Единый контактный центр Группы "Россети" и воспользоваться онлайн-сервисами.

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