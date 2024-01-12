«Печальная новость в начале года», — ушла из жизни известная в Карелии тренер по фигурному катанию

Скончалась Мария Щур, посвятившая себя развитию фигурного катания в республике.

В муниципальном управлении «Дирекция спорта» сообщили о печальном известии. Скончалась Мария Щур, известная в Карелии тренер по фигурному катанию.

«Печальная новость в начале года. Ушла из жизни Мария Николаевна Щур», — привели в «Дирекции спорта» сообщение федерации фигурного катания на коньках Карелии.

Как отметили в федерации, Мария Николаевна — тренер, судья, прекрасная женщина — все свое время и душу вкладывала в развитие фигурного катания в республике.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Марии Николаевны.