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Педагоги Петрозаводска поборются за звание лучшего в профессии

Новости. Общество
17:40, 14 Марта 2022

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В столице Карелии стартовал городской конкурс «Педагог года — 2022».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, торжественное открытие городского конкурса «Педагог года — 2022» состоялось в минувшую пятницу в Центре развития образования. За звание лучшего будут бороться 19 специалистов.

Состязание в этом году будет проводиться по четырем направлениями: «Учитель», «Воспитатель», «Специалист в области воспитания» и «Специалист в области сопровождения». Начнется конкурс уже сегодня, 14 марта.

Следить за ходом конкурсных испытаний можно будет на сайте и странице Вконтакте карельского Центра развития образования.

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