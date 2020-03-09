Педиатр в Карелии изготавливал и продавал наркотики

Задержанный в Петрозаводске изготовитель наркотиков оказался по профессии врачом-педиатром.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года наркополицейские установили, что 48-летний житель Муезерского района причастен к изготовлению наркотиков.

При задержании у мужчины изъяли около 16 граммов различных наркотиков. Задержанный сознался, что синтезировал наркотик дома и продавал его в Петрозаводске. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно "Столице на Онего", задержанный изготовитель наркотиков работал детским врачом в районе Карелии.

На данный момент дело доктора расследуется, его ждет суд.



