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Новости. Криминал
16:13, 18 Февраля 2019
фото: © Сергей Карпов/Архив ИТАР-ТАСС

Педофил в Карелии отправился в тюрьму на шесть лет, еще 14 лет он проведет в колонии

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В Пряжинском районе 38-летний мужчина признан виновным в сексуальном насилии в отношении детей.

Следствием и судом установлено, что подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних мальчика и девочки.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 6 лет наказания в тюрьме, а оставшееся время в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 18:01:20
Ахеджакова с Улицкой где?
однозначно
2019-02-18 17:11:59
ночному фотографу приготовиться
Владимир
2019-02-18 16:35:01
урод больной
Гость
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