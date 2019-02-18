Педофил в Карелии отправился в тюрьму на шесть лет, еще 14 лет он проведет в колонии

В Пряжинском районе 38-летний мужчина признан виновным в сексуальном насилии в отношении детей.

Следствием и судом установлено, что подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних мальчика и девочки.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 6 лет наказания в тюрьме, а оставшееся время в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.