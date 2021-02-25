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Пенсионер-браконьер в Карелии содрал шкуру с лося и выкинул её в лесу

Новости. Криминал
14:34, 26 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Пряжинском районе полицейские задержали браконьера, зверски убившего лося, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратился представитель охотничьего хозяйства. Он сообщил об обнаружении неподалёку от поселка Эссойла останков разделанной туши лося. Отстрел был произведен вне установленных сроков охоты для данного вида животного.


© МВД Карелии

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы снегохода. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность 62-летнего подозреваемого, жителя поселка.

Тот свою вину признал. Он рассказал, что добыл зверя в середине февраля, осознавая, что не имеет лицензии на добычу копытных. Шкуру, копыта, голову охотник бросил в лесу, а мясо забрал. В ходе следственных действий изъяты оружие и лосятина.

Министерству сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики причинен материальный ущерб в сумму 240 тысяч рублей, который подозреваемый обязался возместить. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 500 тысяч рублей.

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