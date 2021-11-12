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Пенсионер из Карелии потерял полмиллиона рублей из-за установленной на телефон программы

Новости. Криминал
16:04, 17 Декабря 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Полиция объяснила 56-летнему сегежанину его ошибку, но поздно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился 56-летний местный житель, рассказавший, что накануне общался по телефону якобы с представителями банков и сотрудниками М. Д. Неизвестные так умело создали иллюзию взаимодействия, что пенсионер поверил им и установил на телефон программу удаленного доступа.

Аферисты от имени сегежанина взяли кредит и оформили кредитную карту, а затем убедили пенсионера обналичить и перевести деньги на неизвестные номера. Житель Карелии в одночасье лишился 520 тысяч рублей.

В полиции мужчина узнал, что так могут действовать только мошенники. В настоящее время полицейские устанавливают полные обстоятельства произошедшего.

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