Пенсионер из Карелии задушил возлюбленную

Жителю Пудожского района грозит до 15 лет лишения свободы за убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 28 ноября 2019 года 64-летний житель Пудож поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он напал на женщину и задушил ее, после чего был задержан на месте происшествия.

Мужчина под стражу.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее петербуржец задушил жителя Карелии и инсценировал его гибель.