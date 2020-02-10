Пенсионер из Карелии задушил возлюбленную

Жителю Пудожского района грозит до 15 лет лишения свободы за убийство, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 28 ноября 2019 года 64-летний житель Пудож поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он напал на женщину и задушил ее, после чего был задержан на месте происшествия.
Мужчина под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее петербуржец задушил жителя Карелии и инсценировал его гибель.
Комментарии