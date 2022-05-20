Пенсионер из Петрозаводска «помог следствию» и потерял почти 200 тысяч рублей

Еще несколько жителей Карелии за сутки стали жертвами телефонных мошенников.

По информации МВД Карелии, один из потерпевших, 78-летний петрозаводчанин, обратился в полицию после того, как перевел неизвестным 196 000 рублей. Мужчина рассказал, что утром ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники похитили базу данных одного из банков, и попросил петрозаводчанина оказать содействие в их поиске. Далее к беседе подключился «работник финансового учреждения». Под его чутким руководством пожилой мужчина отправился к банкомату, обналичил все свои сбережения, а затем перевел их на «безопасный» счет. После завершения операции лжебанкир попрощался и сообщил об обмане.

На такую же уловку попался и 72-летний житель Костомукши. В ходе телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка, мужчина узнал, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы спасти сбережения, он сообщил собеседнику реквизиты банковской карты, коды доступа, а затем обнаружил списание в сумме 16 500 рублей.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Карелии взяла для мошенников кредит в 871 тысячу рублей.