Пенсионер из Петрозаводска принял участие в «спецоперации» и лишился денег

Полиция карельской столицы устанавливает обстоятельства мошенничества, от которого пострадал 86-летний мужчина, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 86-летнего жителя города о совершённом мошенничестве.

Оперативники выяснили, что потерпевший ответил на телефонный звонок от неизвестной женщины. Та представилась юристом и сначала рассказала про якобы возмещение долга дальнему родственнику, а затем предположила, что деньгами мужчины заинтересовались мошенники, и перевела звонок якобы на сотрудника службы безопасности банка.

В дальнейшем «специалист» убедил жителя карельской столицы в том, что он стал жертвой аферистов, и сообщил об операции по поимке преступника. Злоумышленник, по словам собеседника, работал в том же кредитном учреждении, в котором у петрозаводчанина хранились личные сбережения. У пенсионера потребовали перевести все накопления на некий «резервный счёт» для того, чтобы «не сорвалось задержание мошенника». Денежные средства пообещали обязательно вернуть.

Доверившись незнакомцам, потерпевший выполнил все продиктованные по телефону инструкции: отправил не менее 230 тысяч рублей. Однако на этом «сотрудник банка» не остановился и начал настаивать, чтобы петрозаводчанин оформил на себя несколько кредитов. Это и вызвало у пенсионера подозрения. Тогда он обратился на горячую линию банка и узнал, что его обманули.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.