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Пенсионер из Петрозаводска принял участие в «спецоперации» и лишился денег

Новости. Криминал
10:37, 19 Декабря 2021
фото: © izvestiaur.ru

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Полиция карельской столицы устанавливает обстоятельства мошенничества, от которого пострадал 86-летний мужчина, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 86-летнего жителя города о совершённом мошенничестве.

Оперативники выяснили, что потерпевший ответил на телефонный звонок от неизвестной женщины. Та представилась юристом и сначала рассказала про якобы возмещение долга дальнему родственнику, а затем предположила, что деньгами мужчины заинтересовались мошенники, и перевела звонок якобы на сотрудника службы безопасности банка.

В дальнейшем «специалист» убедил жителя карельской столицы в том, что он стал жертвой аферистов, и сообщил об операции по поимке преступника. Злоумышленник, по словам собеседника, работал в том же кредитном учреждении, в котором у петрозаводчанина хранились личные сбережения. У пенсионера потребовали перевести все накопления на некий «резервный счёт» для того, чтобы «не сорвалось задержание мошенника». Денежные средства пообещали обязательно вернуть.

Доверившись незнакомцам, потерпевший выполнил все продиктованные по телефону инструкции: отправил не менее 230 тысяч рублей. Однако на этом «сотрудник банка» не остановился и начал настаивать, чтобы петрозаводчанин оформил на себя несколько кредитов. Это и вызвало у пенсионера подозрения. Тогда он обратился на горячую линию банка и узнал, что его обманули.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-19 12:08:53
фсё ноют и ноют
Вася
2021-12-19 12:07:19
В Москве пенсионерам бесплатный проезд
Вася
2021-12-19 11:59:32
пенсионная реформа улучшит жизнь пенсионерам
Offff
2021-12-19 11:36:13
Полиции некогда профилактикой заниматься ...они в соцсетях смуту выявляют , да кошмарят иноагентов ))
Вася
2021-12-19 12:27:54
Offff, Хочешь новый айфон и чтобы взяли на работу по постройке дорог начальником, чтобы можно воровать песок?
Offff
2021-12-19 13:59:21
Вася, чем то ты стал похожим ..на безумного кирку . Я иногда не понимаю... глубины полета твоей мысли )))
кир
2021-12-19 11:58:29
Offff, а за тобой теперь некому смотреть. Он неухоженный и в смятении чувств, - сказал кот.
Вася
2021-12-19 11:33:11
Пенсионеры смогут путешествовать и помогать своим внукам.
кир
2021-12-19 11:16:16
У жуликов есть база данных жителей преклонного возраста, а расстрелов в стране нет. Вот и результат. :)
Вася
2021-12-19 11:06:50
Теперь его все уважают.
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