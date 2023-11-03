Пенсионер сбил девушку в центре Петрозаводска и скрылся с места аварии

ДТП произошло на улице Гоголя на пешеходном переходе.
Авария с участием пешехода произошла в карельской столице 4 ноября в 20.29 вечера на улице Гоголя, в районе дома № 12. Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Автомобиль Ford Kuga под управлением 64-летнего водителя сбил 26-летнюю девушку, вышедшую на нерегулируемый пешеходный переход.
Водитель скрылся с места аварии, но впоследствии был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Девушка была травмирована, и ее госпитализировали в РБ СЭМП (БСМП) Петрозаводска. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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