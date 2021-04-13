Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины

В селе Кончезеро Кондопожского района пьяный пенсионер заподозрил автомастера в подмене деталей и зарезал его, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя села Кончезера, который был признан виновным в убийстве.

Суд установил, что в декабре 2020 года подсудимый, будучи пьяным, внезапно заподозрил ремонтировавшего его автомобиль односельчанина в подмене деталей. Он напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом в грудь и в голову. Односельчанин погиб от ранений и обильной кровопотери.

Мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая, что ранее он никогда не привлекался к ответственности, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В колонии мужчина также должен будет принудительно лечиться у врача-психиатра.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего, взыскав с подсудимого в счет компенсации морального вреда 970 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.