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Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины

Новости. Криминал
16:26, 14 Апреля 2021
фото: © Depositphotos / Lucidwaters
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В селе Кончезеро Кондопожского района пьяный пенсионер заподозрил автомастера в подмене деталей и зарезал его, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя села Кончезера, который был признан виновным в убийстве.

Суд установил, что в декабре 2020 года подсудимый, будучи пьяным, внезапно заподозрил ремонтировавшего его автомобиль односельчанина в подмене деталей. Он напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом в грудь и в голову. Односельчанин погиб от ранений и обильной кровопотери.

Мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая, что ранее он никогда не привлекался к ответственности, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В колонии мужчина также должен будет принудительно лечиться у врача-психиатра.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего, взыскав с подсудимого в счет компенсации морального вреда 970 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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Беня
2021-04-14 16:55:28
Бояться надо не черной кошки, а белой белочки :)
театральный критик
2021-04-14 16:35:33
Не все пенсионеры одинаково полезны
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