Пенсионера в Карелии госпитализировали с ожогами головы после взрыва паяльной лампы

В Сегеже 70-летний местный житель получил ожоги II степени от взрыва паяльной лампы, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 28 сентября, в 15.01 в дежурную пожарно-спасательной службы Сегежи поступило сообщение о происшествии в квартире одного из домов города.

Девять пожарных-спасателей на двух спецмашинах выехали на место вызова, где обнаружили, что вспыхнувший от взрыва паяльной лампы пожар потух самостоятельно.

Но в квартире находился пострадавший – 70 летний мужчина, который получил ожоги.

Пенсионера доставили в травматологическое отделение Сегежской ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины термические ожоги II и III степени на 20% тела. Пострадали голова, руки и ноги.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паяльной лампы.

По факту происшествия проводится проверка.