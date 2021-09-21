Пенсионера в Карелии госпитализировали с ожогами головы после взрыва паяльной лампы

В Сегеже 70-летний местный житель получил ожоги II степени от взрыва паяльной лампы, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший вторник, 28 сентября, в 15.01 в дежурную пожарно-спасательной службы Сегежи поступило сообщение о происшествии в квартире одного из домов города.
Девять пожарных-спасателей на двух спецмашинах выехали на место вызова, где обнаружили, что вспыхнувший от взрыва паяльной лампы пожар потух самостоятельно.
Но в квартире находился пострадавший – 70 летний мужчина, который получил ожоги.
Пенсионера доставили в травматологическое отделение Сегежской ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины термические ожоги II и III степени на 20% тела. Пострадали голова, руки и ноги.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паяльной лампы.
По факту происшествия проводится проверка.
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