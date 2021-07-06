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Пенсионерка из Карелии отправила виртуальному любовнику больше 2 миллионов рублей

Новости. Криминал
14:09, 07 Июля 2021
фото: © balakovolife.ru

Роман с иностранным военным в сети обернулся для пожилой жительницы республики кредитной кабалой и долгами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница севера Карелии. Она рассказала стражам правопорядка, что неизвестный обманом похитил у неё 2 миллиона 332 тысячи рублей.

Пенсионерка рассказала, что в апреле этого года в одной из популярных социальных сетей познакомилась якобы с иностранным гражданином, военнослужащим. Между ними завязалась романтическая переписка.

В июле возлюбленный сообщил женщине несколько тревожных новостей. Первая — его дочь осталась без стипендии в одном из зарубежных ВУЗов, и сейчас ей срочно нужны деньги на жильё и продукты питания. Вторая — чтобы как можно скорее выехать к ребёнку, ему нужно оплатить услуги адвоката. Однако, так как мужчина служит по контракту в горячей точке, то возможности перевести деньги ни родственнице, ни юристу у него нет. За финансовой помощью иностранец обратился к жительнице Карелии.

Та объяснила, что личные сбережения у нее практически отсутствуют. Тогда мужчина убедил возлюбленную взять деньги взаймы у родственников, а также оформить несколько кредитов, что женщина и сделала, получив долговые обязательства на общую сумму 900 тысяч рублей. Затем она отправила более 2 миллионов рублей на указанные собеседником счета.

Лишь когда все деньги ушли «возлюбленному», жительница республики осознала, что попалась на уловку мошенников.

В настоящее время стражи правопорядка проводят проверку по изложенным фактам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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Мнительный старик
2021-07-07 16:38:30
Сохранить мозги на уровне первоклассницы!? Это надо суметь!
кир
2021-07-07 15:44:07
Жалко её. Нужна смертная казнь для жуликов, - сказал кот.
Гость
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