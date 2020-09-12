Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Голосовые помощники в телефоне подслушивают разговоры, утверждает эксперт
12.09.2020 19:40
Создание нового памятника природы в Карелии вызвало недоумение экологов
12.09.2020 15:04
"От коронавируса, который проходит в легкой форме, лекарств нет" 2
12.09.2020 16:06
Непогода обрушится на Карелию
12.09.2020 15:00
Тимати и Решетова расстались
12.09.2020 21:40

Пенсионерка из Карелии перевела лжеработнику банка более 170 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:44, 13 Сентября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница поселка Матросы Пряжинского района.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась женщина из поселка Матросы и рассказала, как ее обманули по телефону. Вечером ей позвонили с номера, содержавшего код другого региона (+7-901-ххх-хх-хх). При этом абонентка назвала себя работником известного российского банка. "По Вашему счету зафиксирована попытка снятия крупной денежной суммы. Вы подтверждаете операцию?" - эта информация сбила жительницу Карелии с толку. Полицейские настоятельно рекомендуют в подобных ситуациях прекращать разговор и самостоятельно набирать номер горячей линии банка, чтобы убедиться – оттуда Вас не беспокоили, со сбережениями все в порядке. В большинстве случаев мошенники, которые совершают так называемые "холодные обзвоны", больше не тревожат, считают в МВД Карелии.

Но сельчанка продолжила общение и совершила следующую ошибку. А именно – клиентов банков никогда не заставляют срочно изымать деньги. Здесь же от пенсионерки потребовали незамедлительно обналичить сбережения и перевести на продиктованный счет. Якобы через неделю банк сам вернет их обратно. И обладательница 171 000 рублей отправилась к банкомату, где сделала все, как велела неизвестная.

Но семь дней спустя возврат не случился. Зато злоумышленники выиграли время, чтобы запутать следы. Делясь с полицейскими переживаниями по поводу данного происшествия, заявительница указала, что знала о таких мошенничествах, но не смогла распознать аферистов.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Петрозаводска за неделю перевел лжеработникам банка более 1 млн рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»