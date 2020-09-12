Пенсионерка из Карелии перевела лжеработнику банка более 170 тысяч рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница поселка Матросы Пряжинского района.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась женщина из поселка Матросы и рассказала, как ее обманули по телефону. Вечером ей позвонили с номера, содержавшего код другого региона (+7-901-ххх-хх-хх). При этом абонентка назвала себя работником известного российского банка. "По Вашему счету зафиксирована попытка снятия крупной денежной суммы. Вы подтверждаете операцию?" - эта информация сбила жительницу Карелии с толку. Полицейские настоятельно рекомендуют в подобных ситуациях прекращать разговор и самостоятельно набирать номер горячей линии банка, чтобы убедиться – оттуда Вас не беспокоили, со сбережениями все в порядке. В большинстве случаев мошенники, которые совершают так называемые "холодные обзвоны", больше не тревожат, считают в МВД Карелии.

Но сельчанка продолжила общение и совершила следующую ошибку. А именно – клиентов банков никогда не заставляют срочно изымать деньги. Здесь же от пенсионерки потребовали незамедлительно обналичить сбережения и перевести на продиктованный счет. Якобы через неделю банк сам вернет их обратно. И обладательница 171 000 рублей отправилась к банкомату, где сделала все, как велела неизвестная.

Но семь дней спустя возврат не случился. Зато злоумышленники выиграли время, чтобы запутать следы. Делясь с полицейскими переживаниями по поводу данного происшествия, заявительница указала, что знала о таких мошенничествах, но не смогла распознать аферистов.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Петрозаводска за неделю перевел лжеработникам банка более 1 млн рублей.