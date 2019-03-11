Пенсионерка из Карелии перевела "следователю" 460 тысяч рублей

Женщину обманули мошенники из Краснодарского края, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 61-летняя горожанка. Она сообщила, что лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам.

Женщина пояснила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил, что жительнице Карелии полагается компенсация в размере 2 млн рублей за ранее приобретенные в Интернете некачественные товары.

Так как горожанка не раз дистанционно приобретала БАДы, она поверила незнакомцу. В течение нескольких дней с ней связывались различные лица и уверяли ее в скором получении компенсации. Для этого женщине необходимо было оплатить якобы финансовые издержки – в общей сложности на счета мошенников гражданка перевела 460 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение и личности подозреваемых. Ими оказались две жительницы Краснодарского края 28-ми и 27-ми лет. Гражданки дали признательные показания.

В настоящее время уголовное дело расследуется. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.