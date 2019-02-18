Пенсионерка из Карелии погорела на мошенниках в соцсети

В Медвежьегорском районе зарегистрирован факт дистанционного мошенничества.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в полицию обратилась 66-летняя горожанка. Она сообщила, что ее ввели в заблуждение мошенники, она лишилась 17 тыс. рублей.

В воскресенье, 17 февраля, в популярной социальной сети ей пришло сообщение от племянника, который просил денег в долг на несколько дней для погашения кредита.

Она позвонила родственнику, но абонент был недоступен. Тогда пенсионерка перевела деньги на указанный в сообщении счет банковской карты. Спустя полчаса ей пришло sms-уведомление о том, что мобильный племянника появился в сети. Пенсионерка созвонилась с молодым человеком и выяснила, что в долг он не просил, а его страницу в социальной сети взломали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.