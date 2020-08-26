Пенсионерка из Карелии потеряла сотни тысяч рублей из-за "неудачной" покупки БАДов

В полицию Сегежского района поступило заявление 61-летней жительницы района, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что в прошлом заказывала в одной из фирм биологически активные добавки для супруга. В начале июня ей на мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы помощи обманутым клиентам фирмы, в которой она заказывала препараты. По его словам, за приобретенные ранее таблетки, которые оказались неэффективными и опасными для здоровья, пенсионерке полагалась крупная компенсация – 500 тысяч рублей.

Для получения указанной суммы требовалось лишь оплатить комиссии, пошлины, доставку и еще некоторое количество непонятных жительнице Карелии услуг.

В течение двух месяцев под разными предлогами аферисты выманивали у пенсионерки деньги. В итоге, она перевела более 440 тысяч рублей.



Возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии напоминает. При поступлении вам предложений о получении компенсаций, проверьте информацию самостоятельно в компетентных источниках. Как бы заманчиво ни звучали обещания неизвестных, сохраняйте контроль над эмоциями и не переводите собственные накопления посторонним.

Ранее в Петрозаводске мошенник похитил более 700 тысяч рублей у пожилой продавщицы дивана.