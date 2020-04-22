Пенсионерка из Карелии "продала" хозпостройку мошеннику

В полицию Кондопожского района обратилась 70-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Кондопоги разместила в Интернете объявление о продаже хозяйственной постройки.



Ей позвонил гражданин, желающий купить строение, и предложил сразу внести оплату. Он попросил пенсионерку продиктовать реквизиты карты, якобы для того, чтобы перечислить ей деньги. Когда она это сделала, с ее счета исчезли 28 тысяч рублей. Разговор с покупателем на этом прервался.

Полиция проводит проверку.

Ранее доверчивая пенсионерка из Петрозаводска перевела мошеннику более 1 млн рублей.