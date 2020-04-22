890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Красивая жизнь Кайдалова 7
22.04.2020 11:37
Пожарные спасли людей, оставшихся без еды на острове в Карелии (ФОТО)
22.04.2020 12:52
Уровень радиации измерили в нескольких поселениях Карелии 1
22.04.2020 18:20
Ночью в Петрозаводске сгорел большой частный дом
Сегодня 09:13
Полиция Петрозаводска разыскивает "алиментщика" 1
22.04.2020 16:12
Глава Петросовета предложил снизить ставку единого налога на вмененный налог для предпринимателей 1
22.04.2020 17:01

Пенсионерка из Карелии "продала" хозпостройку мошеннику

Новости. Криминал
09:32, 23 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию Кондопожского района обратилась 70-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Кондопоги разместила в Интернете объявление о продаже хозяйственной постройки.

Ей позвонил гражданин, желающий купить строение, и предложил сразу внести оплату. Он попросил пенсионерку продиктовать реквизиты карты, якобы для того, чтобы перечислить ей деньги. Когда она это сделала, с ее счета исчезли 28 тысяч рублей. Разговор с покупателем на этом прервался.

Полиция проводит проверку.

Ранее доверчивая пенсионерка из Петрозаводска перевела мошеннику более 1 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

Сегодня 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 9
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»