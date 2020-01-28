Пожилая жительница Карелии стала жертвой мошенников из-за любви к внуку

В полицию Сегежского района поступило заявление 68-летней женщины, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что в конце 2019 года пенсионерка решила финансово помочь своему внуку. Для этого она нашла в интернете компанию, которая якобы предоставляла брокерские услуги. Начав играть на бирже, сегежанка потратила все свои накопления, но не остановилась. Она связалась с компанией, которая пообещала вернуть деньги.



Телефонный менеджер убедил сегежанку сообщить ему полные реквизиты банковской карты, а также посоветовал установить на телефоне одну программу. В итоге мошенники украли у пенсионерки почти 30 тысяч рублей.

Ранее пожилая жительница Карелии обогатила мошенников.